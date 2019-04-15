Zirvedeki takımların kalan maçları

Süper Lig'de 28. haftanın ardından şampiyonluk yarışı kızıştı. Başakşehir'i yenen Beşiktaş puanını 53'e çıkardı ve rakibiyle farkı 8'e indirdi. Galatasaray'la lider arasındaki fark ise 5'e düştü.

BEŞİKTAŞ KAZANDI, ZİRVEDE HESAPLAR DEĞİŞTİ

Ligde 28. hafta iki kritik maç oynandı. Beşiktaş, lider Başakşehir'i 2-1 yenerken, Galatasaray'la Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir 61 puanda kalırken, Galatasaray puanını 56'ya Beşiktaş ise 53'e yükseltti. Son 6 haftaya girerken Başakşehir avantajlı taraf konumunda olsa da, Galatasaray'la Beşiktaş da lideri takibini sürdürüyor.

EN ZORLU FİKSTÜR GALATASARAY'IN

Ligin bitimine 6 hafta kala Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip hem Beşiktaş'la hem de Başakşehir'le karşılaşacak.

Galatasaray önce 31. haftada Beşiktaş'ı, ardından 33. haftada ise Başakşehir'i evinde konuk edecek.

Başakşehir'in kalan maçları: Çaykur Rizespor (E), Göztepe (E), Sivasspor (D), Ankaragücü (E), Galatasaray (D), Alanyaspor (E)

Galatasaray'ın kalan maçları: Kayserispor (E), Konyaspor (D), Beşiktaş (E) Rizespor (D), Başakşehir (E), Sivasspor (D)

Beşiktaş'ın kalan maçları: Sivasspor (D), Ankaragücü (E), Galatasaray (D), Alanyaspor (E), Trabzonspor (D), Kasımpaşa (E)