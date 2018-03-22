Zlatan ayrıldığını açıkladı

İlk senesinde İngiliz devi Kırmızı Şeytanlar ile çok iyi bir başlangıç yapan ve gol krallığının iddia ismi olan Zlatan, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan 7 ay uzak kaldı. Tam döndü diye sevinirken, bir kez daha sakatlandı.

AYRILIĞI AÇIKLADI

Manchester United, ünlü oyuncu Zlatan İbrahimovic ile yollarını resmen ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İbrahimovic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İngiliz kulübü İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

36 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Harika iki sezon sonrasında United’dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan herkese teşekkürler" dedi.