Zlatan: Ben dünyayı fethettim, şimdi sıra İsveç'te

EURO 2016'dan sonra milli takım kariyerini noktalamaya karar veren İsveç'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, 2018 Dünya Kupası'nda milli takımını yalnız bırakmasına rağmen her fırsatta takımını desteklediğini dile getirdi.

Almanya, Güney Kore ve Meksika'nın bulunduğu gruptan birinci olarak çıkan İsveç hakkında konuşan Ibrahimovic, ülkesinin takımından övgü ile bahsetti.

LA Galaxy'nin golcüsü Ibrahimovic, "Dünya Kupası öncesinde başarılı bir turnuva geçirip ilerleyeceklerini söylemiştim. Bence İsveç bu turnuvayı kazanabilir. İsveçli olduğum için çok mutluyum ve çok gururluyum. Ben dünyayı fethettim, şimdi de İsveç takımı dünyayı fethedecek. İsveç'e karşı oynayan herkes çok zorlanacak ve bence herkes bunu farkında." şeklinde açıklamalar yaptı.