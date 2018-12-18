Zlatan Ibrahimovic resmi imzayı attı

Ersun Yanal'ın ardından Volkan Ballı'yı da göreve getiren Fenerbahçe yönetimi, eski bir ismi daha kulübe kazandırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulüpteki en büyük hedefinin 4. yıldızı takmak olduğunu söyledi.

Ali Koç, "3 Temmuz kırmızı çizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız" sorusuna "Çok saçma bir soru geçelim bu soruyu" diyerek cevap verdi.

Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Yanal'da karar kıldım" dedi.

Premier Lig'de son olarak Liverpool'a 3-1 yenilen Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Mourinho, kariyerinde Klopp'a kaybettikten sonra 3. kez görevinden oldu.

Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı'yı Lionel Messi aldı.Arjantinli oyuncu, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Altın Ayakkabı'yı 5 farklı sezonda kazanan ilk futbolcu oldu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'a talip oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna adını yazdırdı. İlk mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

1 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

2 Ali Koç: Ligin DNA'sını bildiği için Ersun Yanal'ı getirdik Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Yanal'da karar kıldım" dedi.

3 Ersun Yanal'ın hedefi 4. yıldız Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulüpteki en büyük hedefinin 4. yıldızı takmak olduğunu söyledi.

4 M.United Mourinho'yla yollarını ayırdı Manchester United'da Mourinho dönemi resmen sona erdi. İngiliz kulübü, beklentileri karşılayamayan Portekizli hocanın görevine son verildiğini duyurdu.

5 Kemal Aslan Fenerbahçe'ye dönüyor Ersun Yanal'ın ardından Volkan Ballı'yı da göreve getiren Fenerbahçe yönetimi, eski bir ismi daha kulübe kazandırmaya hazırlanıyor.

6 Galatasaray'ın hedefinde Efecan var Sezon başında Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer eden Galatasaray, yine rotayı Akdeniz ekibine çevirdi. Bu kez hedefteki isim ise Efecan Karaca.

7 Ali Koç 3 Temmuz sorusuna tepki gösterdi Ali Koç, "3 Temmuz kırmızı çizgimizdir dediniz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor diyen birini neden işe aldınız" sorusuna "Çok saçma bir soru geçelim bu soruyu" diyerek cevap verdi.

8 Rıdvan Dilmen: Anti depresan alanların çoğu Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

9 Mourinho'yu bitiren adam Premier Lig'de son olarak Liverpool'a 3-1 yenilen Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Mourinho, kariyerinde Klopp'a kaybettikten sonra 3. kez görevinden oldu.