İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, Sevilla ya da Tottenham'a trasfer olacağı ifade ediliyor.

Kendisi hakkında yapılan 'ağır' eleştirilere katılmadığını belirten Fransız futbolcu, "Ağır olan ben miyim yoksa savunma arkasına koşu yapmak yerine sürekli geri dönen forvet oyuncuları mı?" dedi.

UEFA, 'tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı takımları' listesini açıkladı. İlk 30'a, Türk takımlarından sadece Galatasaray girebildi.

Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.

Ersun Yanal: Hiçbir yönetici yanımda değil

Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

Finansal Fair Play İnceleme Birimi, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu 6 kulüpten, gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi.

1 Zlatan Ibrahimovic'in heykelinin burnunu kırdılar Rakip kulübün hisselerini alan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e, Malmölülerin öfkesi dinmiyor.

2 Ersun Yanal: Hiçbir yönetici yanımda değil Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.

3 Yabancı futbolcuların Noel taktiği Türkiye'de birçok yabancı futbolcu, yaklaşan Noel haftası öncesi kart görerek cezalı duruma düştü.

4 Nzonzi takım arkadaşlarını eleştirdi Kendisi hakkında yapılan 'ağır' eleştirilere katılmadığını belirten Fransız futbolcu, "Ağır olan ben miyim yoksa savunma arkasına koşu yapmak yerine sürekli geri dönen forvet oyuncuları mı?" dedi.

5 Avrupa'nın en başarılı takımları UEFA, 'tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı takımları' listesini açıkladı. İlk 30'a, Türk takımlarından sadece Galatasaray girebildi.

6 Batuhan Karadeniz Tuzlaspor'da Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz, yeniden İstanbul'a döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Tuzla ekibiyle sözleşme imzaladı.

7 Finansal Fair Play 2019 raporu Finansal Fair Play İnceleme Birimi, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu 6 kulüpten, gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi.

8 Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Avcı kararı Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

9 Tolga Ciğerci yeni sözleşmeyi kaptı Beşiktaş derbisinde sahanın en çok koşan ismi olan Tolga Ciğerci, teknik heyeti memnun etti. 27 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesi uzatılacak.