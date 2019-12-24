Zlatan Ibrahimovic'in heykelinin burnunu kırdılar

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, uzun yıllar forma giydiği İsveç’in köklü takımlarından Malmö’nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulübü Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.
BURNUNU KIRIP BEYAZA BOYADILAR
Saldırıyla burnu kırılan heykel, beyaz renge boyandı. Malmö Emniyet Müdürü Sözcüsü Katarina Rusin, saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını, görgü tanıklarına başvuracaklarını kaydetti.
İBRA'YA IRKÇI SALDIRILAR
Zlatan İbrahimovic'in heykeli iki kez saldırıya uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.
Heykelin bulunduğu yere, eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazılmıştı.
İki hafta önce de ünlü futbolcunun başkent Stockholm'de bulunan evinin kapısına, bir ırkçı saldırı gerçekleştirilerek, Hristiyanlığa göre Hz. İsa’ya ihanet eden havari "Yehuda"nın (Judas) ismi yazılmıştı.
Irkçı saldırılar nedeniyle nefret suçundan soruşturma açılırken, İbrahimovic heykeline ve evine saldıranların yakalanması için suç duyurusunda bulundu.