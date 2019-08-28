Zlatan: ManU istiyorsa ben buradayım

Ibrahimoviç, hala Premier Lig'de oynayabileceğine inanıyor. Bu sezon LA Galaxy ile Amerika Ligi'nde 22 maçta 22 gole imza atan 37 yaşındaki oyuncu, şaka yollu da olsa Manchester United'a açık kapı bıraktı ve "Beni transfer etmek istiyorlarsa, buradayım" dedi.

"PREMİER LİG'DE OYNARIM"

Takımının Los Angeles FC ile oynanan ve 3-3 sona eren Ey Trafico derbisinde 2 gol atan Ibrahimoviç, son 3 maçta ise 6 gol kaydetti. Ibra, bu performansıyla da hala İngiltere Premier Ligi'nde oynayabileceğini kaydetti ve "Premier Lig'de kolayca oynayabilirim. Eğer United beni istiyorsa, buradayım (gülüyor). Ancak şu anda Galaxy'nin oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.

Old Trafford ekibinde 2016 ile 2018 sezonlarında oynayan ve 53 maça 29 gol sığdıran İbrahimovic daha sonra ise "Avrupa'daki görevimi yaptım. Orada oynadığım sezonlardan zevk aldım. 33 kupa kazandım ve onları buraya getirdim. Burada da bir şeyler kazanabilirim. Buradaki maceramın bitiminin ardından ne olacağını da göreceğiz" sözleriyle futbola bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi.

Manchester United'daki kariyeri sakatlığı nedeniyle kısa süren ve Mart 2018'de LA Galaxy yolunu tutan Zlatan, eski takımının Crystal palace'a yenilmesiyle ilgili olarak da, "Manchester United'ın son maçını gördüm ve şanssızlardı. Penaltı golünü atsalardı, maç farklı olurdu. Ancak İngiltere'de bir maç son düdükten çalmadan bitmiyor. Her şey olabilir, özellikle maçın en heyecanlı olduğu son anlarda" yorumunu yaptı.