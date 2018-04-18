Zlatan: Olmadığım Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz

ABD'de yayınlanan Jimmy Kimmel Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce emeklilik kararı aldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIM"

Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupası'na katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

FIFA KURALLARINA GÖRE OYNAMASI ZOR

Geçtiğimiz günlerde Ibrahimovic'in bir bahis şirketinin reklam yüzü olduğu resmen açıklandı. 2012 yılında kurulan bu bahis şirketi uzun süredir Ibrahimovic'le diyalog halindeydi ancak İngiltere Federasyonu kuralları gereğince anlaşma resmiyet kazanamıyordu. Ibrahimovic, Manchester United’dan ayrıldıktan sonra anlaşmanın önünde hiçbir engel kalmadı ve Ibrahimovic'in bahis şirketiyle olan anlaşması açıklandı.





Bu anlaşma İsveçli yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nda oynamasının önünde engel olabilir çünkü İngiltere'de olduğu gibi FIFA'nın da bu konuda katı kuralları var. FIFA kurallarına göre; bir futbolcunun bahis şirketleriyle bağlantısı yasak.

Bu konu hakkında daha önce, "FIFA beni durduramaz. Orada olmak istiyorsam orada olacağım" diyen Ibrahimovic, "Milli Takımda yer almak istiyorsam alacağım. Bu FIFA için değil benim için bir soru ve ne kadar istediğime bağlı. Tüm kapılar açık. Şimdi futbol oynamak istiyorum, o zaman futbol oynayalım. Ve Dünya Kupası'nda futbol oynayabilir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

