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Zoran Simovic: Terim güçlü biri, tedaviye dayanacaktır

Fatih Terim ile yakın olduğu bilinen Galatasay'ın eski kalecisi Zoran Simovic, tecrübeli teknik adama geçmiş olsun dileklerini sundu.

| Haber Merkezi
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Galatasaray'da 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Zoran Simovic yaptığı açıklamada, Fatih Terim'le iletişimde olduğunu belirterek, "Hemen 'geçmiş olsun' mesajı attım. En önemlisi, iyi hissettiğini söyledi. Terim güçlü biri ve tedaviye dayanacaktır" ifadelerini kullandı.

''KURALLARA UYUYORUM''

Koronavirüs tedbirleri kapsamında olağanüstü hal ilan edilen Sırbistan'ın Krusevac şehrindeki evinde kaldığını belirten Simovic, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan risk grubundayım çünkü 65 yaşıma girdim. Durumun ciddiyetinin farkındayım. Kurallara uyuyorum" dedi.

Simovic, yaşadığı şehirde 12 vaka tespit edildiğini belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin kurallara uyması çağrısında bulundu. Öte yandan, Sırbistan'da vaka sayısı 659'a yükselirken, 10 kişi de hayatını kaybetti.

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