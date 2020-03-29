Zoran Simovic: Terim güçlü biri, tedaviye dayanacaktır

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Podolski: İndirim teklifini ilk ben kabul ederim Antalyasporlu oyuncu Lukas Podolski, kulübün kendisinden maaşında indirime gitmesini istemesi halinde teklifi kabul edeceğini dile getirdi.

2 G.Saray tecrübeli isimleriyle sözleşme yenileyecek Galatasaray, liglere verilen ara bittikten sonra kadro yapılanmasıyla ilgili önemli kararlar aldı. İlk etapta Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalanacak.

3 Umut Meraş: Fransa'da durum kötüye gidiyor Fransa'nın Le Havre ekibinde forma giyen Umut Meraş, koronavirüs ile ilgili konuştu. Meraş, ''Fransa, Türkiye gibi önlemler almadı. Ben dönmeden önce, caddeler ve sokaklar kalabalıktı'' dedi.

4 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımda futbolu çok özlediğini söyledi.

5 Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yurt dışından dönüp de karantinada kalmadığı için suçlanmıştı. Sosyetik güzel, ''Benim testim negatif çıktı'' dedi.

6 F.Bahçe'nin öne çıkanları Muriç ve Gustavo Ligde şampiyonluktan uzak kalarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de iki oyuncudan başka kimse öne çıkmadı. Bu isimler Kosovalı golcü Vedat Muriç ve Luiz Gustavo oldu.

7 Beşiktaş'ta çek krizine taksit formulü bulundu Burak Yılmaz’ın bonservisi için Trabzonspor’a verdiği çek karşılıksız çıkan Beşiktaş, bordo-mavililer ile uzlaştı. Siyah-beyazlılar parayı taksitler halinde ödeyecek.

8 Boateng'den Aubameyang'a 'Beşiktaş'a gel' çağrısı Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile siyah beyazlı takım ve Türkiye hakkında sohbet gerçekleştirdi.

9 West Ham'da 8 futbolcu koronavirüse yakalandı West Ham United'da forma giyen 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı İkinci Başkan Karren Brady tarafından açıkladı.