Zouma: Mourinho bana gerçek futbolu gösterdi

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho hakkında, eski oyuncusu Zouma konuştu.

25 yaşındaki Fransız yıldız, kendisine İngiltere kapılarını Mourinho'nun açtığı dile getirirken, "Bana İngiltere'nin kapılarını Mourinho açtı. Geldiğimde 19 yaşındaydım, zorlu idmanlar konusunda güven verdi. Ada'daki gerçek futbolun ne olduğunu gösterdi." dedi.

"ONA MİNNETTARIM"

Zouma, konuşmasının devamında kendisine kattığı şeyler için Jose Moutinho'ya minnettar olduğunu aktarırken, "Kaybetmekten nefret ediyor, bana da bunu öğretti. Çok şey verdi, çok şey öğretti, ona minnettarım." dedi.

Zouma, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergilerken 1.635 dakika sahada kaldı.