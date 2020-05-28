Zulte Waregem, Larin'in bonservisini alıyor

Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, ortaya koyduğu futbolla Belçikaların gözüne girmeyi başardı.

Oyuncunun kiralık sözleşmesinde yer alan 2.5 milyon euroluk (18 milyon 681 bin lira) satın alma opsiyonunu kullanmaya karar veren Belçika takımı, Kanadalı futbolcuyu Beşiktaş'tan alıp Alman ekibine daha yüksek bir fiyata satmayı planlıyor.

ALMANLARA SATACAKLAR

Het Laatste Nieuws'un haberine göre Zulte, oyuncuyla ilgilenen bir Alman ekibiyle görüşme halinde. Eğer oyuncunun satışı konusunda anlaşmaya varırlarsa 2.5 milyon euro karşılığında Larin'i kadrolarına katıp henüz ismi açıklanmayan Alman ekibine satışını gerçekleştirecekler.

Zulte Waregem, 15 Haziran'a kadar opsiyonu devam eden Larin'i 2.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katarsa, kulüp rekorunu da kırmış olacak.