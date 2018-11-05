Norveç Ligi takımlarından Viking'in Mjondalen'e konuk olduğu ve 4-2 kazandığı maçta Kosova asıllı Norveçli Zymer Bytyqi harika bir gole imza attı.
İBRAHİMOVİC TARZI TOPUK GOLÜ
Mücadelenin 56. dakikasında gelişen Viking atağında ceza sahasına gelen güzel ortaya şık bir topuk vuruşu yapan Zymer Bytyqi meşin yuvarlağı ağlara bıraktı. Ibrahimovic attığı gollere benzeyen bu güzel gol büyük beğeni topladı.
Zymer Bytyqi'den Ibrahimovic golü - İZLE
Karşılaşmayı deplasmanda 4-2 kazanan Viking rakibini geçerek 58 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 57 puanda kalan Mjondalen ise ikinci sıraya geriledi.