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VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Başakşehir 19 12 6 1 37 12 25 42
Beşiktaş 18 12 5 1 34 14 20 41
Galatasaray 19 12 3 4 38 18 20 39
Fenerbahçe 19 10 5 4 38 18 20 35
Antalyaspor 19 9 4 6 23 22 1 31
Konyaspor 18 7 6 5 22 18 4 27
Osmanlıspor FK 19 6 9 4 23 21 2 27
Bursaspor 19 8 3 8 21 21 0 27
Trabzonspor 19 8 3 8 19 21 -2 27
K.D.Ç. Karabük 19 7 3 9 22 27 -5 24
Gençlerbirliği 18 5 8 5 17 16 1 23
Kasımpaşa 18 6 3 9 21 26 -5 21
Akhisar Bld. 19 5 6 8 11 24 -13 21
Ç. Rizespor 19 5 4 10 20 31 -11 19
Alanyaspor 19 5 3 11 26 40 -14 18
Kayserispor 19 4 4 11 18 32 -14 16
Adanaspor 18 3 5 10 16 26 -10 14
Gaziantepspor 18 3 2 13 15 34 -19 11
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