Hem kasap hem futbolcu

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o konusunda bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum dedi.

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı futbolcu Anderson ve kulübü İnternacional ile el sıkıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Büyükşehir Gaziantepspor'dan Okan Derici ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın şansının geçen sezona göre daha az olduğunu söyledi.

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

5 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

6 Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum FIFA Teknik Sorumlusu Marco van Basten, hazırladığı önergede ofsayt ve birçok kuralın kalkması gerektiğini söyledi.

7 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

9 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.