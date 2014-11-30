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VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Başakşehir 16 10 6 0 31 11 20 36
Beşiktaş 16 10 5 1 28 13 15 35
Galatasaray 16 10 3 3 30 16 14 33
Fenerbahçe 16 9 4 3 34 12 22 31
Bursaspor 16 8 3 5 20 17 3 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 21 16 5 26
Konyaspor 16 6 6 4 20 16 4 24
Gençlerbirliği 16 5 7 4 16 12 4 22
Antalyaspor 16 6 4 6 16 20 -4 22
Akhisar Bld. 16 5 5 6 11 17 -6 20
K.D.Ç. Karabük 16 5 3 8 19 25 -6 18
Kasımpaşa 16 5 3 8 18 25 -7 18
Trabzonspor 16 5 3 8 12 20 -8 18
Alanyaspor 16 5 3 8 22 31 -9 18
Ç. Rizespor 16 3 4 9 15 27 -12 13
Kayserispor 16 3 3 10 14 26 -12 12
Gaziantepspor 16 3 2 11 15 27 -12 11
Adanaspor 16 2 4 10 13 24 -11 10
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