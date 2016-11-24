Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

Sezon Başında Juventus'a transfer olan Higuain, Real Madrid taraftarına Ronaldo'ya kızdıkları için tepki gösterdi.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2017'nin altın madalyalarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı iki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

Karakterleri, oyun stilleri ve dış görünümleriyle ünlü futbolculara verilen lakaplar artık geride kaldı. İşte onlardan bazıları..

1 Emre Mor kayıplara karıştı Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

2 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

3 Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı Ocak ayı transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye söz verdiği için Beşiktaş'a gitmediğini söyledi.

4 Gümüşdağ'la Yıldırım arasında canlı yayında ihale tartışması Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

5 Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif Çin kulübünün, milli futbolcumuz Arda Turan'a 4 yıl için 404 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

6 Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi FIFA, Trabzonspor ile ön sözleşme yaptığı halde futbol hayatına Karlsruhe'de devam eden Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası verdi.

7 Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye ahlak göndermesi Transfer gündeminde yer alan Mehmet Ekici hakkında konuşan Fikret Orman, ''Bu ahlakla Beşiktaş'ta oynayamaz'' dedi.

8 Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

9 Ara transfer döneminde gelenler-gidenler Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi dün gece itibariyle sona erdi.