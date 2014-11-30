- 4 büyüklerden teröre lanet mesajı Dün gece yaşanan hain terör saldırıdan sonra 4 büyük kulübümüz teröre lanet mesajı yayınladı. Futbol 18 dakika önce
- Caner erken dönmek için çok çalışıyor Beşiktaşlı yöneticiler, aşil tendonu kopan milli sol bek Caner Erkin'in sahalara dönmek için olağanüstü bir efor sarf ettiğini söyledi. Futbol 30 dakika önce
- Liverpool Manchester City'yi tek golle geçti Liverpool, Hollandalı oyuncusu Wijnaldum'un golüyle Manchester City'i 1-0 mağlup ederek 2016'yı galibiyetle kapattı. Dünyadan futbol 38 dakika önce
- Lucescu'dan Uefa Avrupa Ligi açıklaması Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin çok önemli olduğunu belirtti. Dünyadan futbol 1 saat önce
- Van der Wiel Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Van Der Wiel Ayrılmaya yanaşmıyor, takımda kalmanın yollarını arıyor. Futbol 2 saat önce
- Sigthorsson’a tüm kapılar kapandı Galatasaray, sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşadığı Sigthorsson’a kapılarını kapattı. Futbol 2 saat önce
- 2016'nın son derbisini Celtic kazandı Old Firm derbisinde, Celtic deplasmanda Rangers'ı 2-1 mağlup etti Dünyadan futbol 2 saat önce
- Pendikspor satılıyor iddialarına açıklama Pendikspor'un satılacağına yönelik haberlere kulüp yönetiminden açıklama geldi. Futbol 13 saat önce
- Kayserispor'a başkan adayı İş adamı Saffet Külahçı, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanlığına adaylığını açıkladı. Futbol 13 saat önce
- Fikret Orman'dan transfer açıklaması Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferi kulübün gerçeklerine göre yapacaklarını belirt Futbol 13 saat önce
- 2016'nın son şampiyonu Rafael Nadal
- Andy Murray ve Farah şövalye oldu
- Denizlispor 2 oyuncusu ile sözleşme yeniledi
- Ertuğrul Sağlam'dan Kayserispor iddialarına cevap
- Cavanda 6 hafta sahalardan uzak kalacak
- Conte: Courtois Chelsea efsanesi olabilir
- Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
- Trabzonspor 4 oyuncu ile yollarını ayırıyor
- Aziz Yıldırım: Kupalarla dolu bir yıl olsun