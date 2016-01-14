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VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 18 12 5 1 34 14 20 41
Başakşehir 18 11 6 1 36 12 24 39
Galatasaray 18 11 3 4 32 18 14 36
Fenerbahçe 18 10 5 3 37 14 23 35
Antalyaspor 18 8 4 6 21 21 0 28
Konyaspor 18 7 6 5 22 18 4 27
Bursaspor 18 8 3 7 21 20 1 27
Osmanlıspor FK 18 6 8 4 22 20 2 26
K.D.Ç. Karabük 18 7 3 8 22 26 -4 24
Trabzonspor 18 7 3 8 15 21 -6 24
Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 1 22
Kasımpaşa 18 6 3 9 21 26 -5 21
Akhisar Bld. 18 5 6 7 11 18 -7 21
Alanyaspor 18 5 3 10 25 38 -13 18
Ç. Rizespor 18 4 4 10 19 31 -12 16
Adanaspor 18 3 5 10 16 26 -10 14
Kayserispor 18 3 4 11 14 31 -17 13
Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 -15 11
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