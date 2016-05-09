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HABERLER

VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Başakşehir 17 11 6 0 36 11 25 39
Galatasaray 17 11 3 3 31 16 15 36
Beşiktaş 16 10 5 1 28 13 15 35
Fenerbahçe 17 9 5 3 36 14 22 32
Bursaspor 17 8 3 6 21 19 2 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 21 16 5 26
Antalyaspor 17 7 4 6 19 20 -1 25
Konyaspor 17 6 6 5 20 17 3 24
Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 1 22
Kasımpaşa 17 6 3 8 21 25 -4 21
K.D.Ç. Karabük 17 6 3 8 20 25 -5 21
Trabzonspor 17 6 3 8 14 21 -7 21
Akhisar Bld. 17 5 5 7 11 18 -7 20
Alanyaspor 17 5 3 9 24 34 -10 18
Ç. Rizespor 17 4 4 9 18 29 -11 16
Kayserispor 17 3 3 11 14 31 -17 12
Adanaspor 17 2 5 10 15 26 -11 11
Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 -15 11
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