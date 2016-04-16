Trabzonspor yönetimi, bordo-mavili takımın eski futbolcusu Fatih Tekke ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

Bodrumspor 10 bin TL'ye aldığı Mümin'i 350 bin TL'ye Sakaryaspor'a sattı.

Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu

İtalyan futbolcu Riccardo Orsolini'nin, Seria B'de oynanan bir karşılaşmada yaptığı hareket rakibinin başını döndürdü.

Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Ersan Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başladı.

Alman ekibi Wolfsburg, Rennes'den Fransız kanat oyuncusu Ntep ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA yılın on biri açıklandı.

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

3 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

4 Hamza Hamzaoğlu'ndan muhteşem gol - İZLE Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, devre arası kampındaki antrenmanda kale arkasından güzel bir gol attı.

5 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

6 Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı Göztepe, Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

7 Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE Deplasmanda Villarreal ile karşılaşan Barcelona, Messi'nin 90. dakikada attığı muhteşem golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

8 Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

9 Galatasaray Şehit Fethi Sekin'in oğlunu alt yapıya davet etti Galatasaray, şehit polis Fethi Sekin'in oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını duyurdu.