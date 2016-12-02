Ensonhaber.com'a dön

HABERLER

VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av P
Başakşehir 17 11 6 0 36 11 25 39
Beşiktaş 17 11 5 1 30 13 17 38
Galatasaray 18 11 3 4 32 18 14 36
Fenerbahçe 17 9 5 3 36 14 22 32
Konyaspor 18 7 6 5 22 18 4 27
Bursaspor 18 8 3 7 21 20 1 27
Osmanlıspor FK 17 6 8 3 21 18 3 26
Antalyaspor 17 7 4 6 19 20 -1 25
K.D.Ç. Karabük 18 7 3 8 22 26 -4 24
Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 1 22
Kasımpaşa 17 6 3 8 21 25 -4 21
Trabzonspor 17 6 3 8 14 21 -7 21
Akhisar Bld. 18 5 6 7 11 18 -7 21
Alanyaspor 17 5 3 9 24 34 -10 18
Ç. Rizespor 18 4 4 10 19 31 -12 16
Adanaspor 18 3 5 10 16 26 -10 14
Kayserispor 18 3 4 11 14 31 -17 13
Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 -15 11
Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Alt Lig
FUTBOL HABERLERİ
DÜNYADAN FUTBOL
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
OYUNMOYUN.COM