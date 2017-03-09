1 dakikada 83 bin 565 tweet atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Paris Saint-Germain'i eleyerek çeyrek finale çıktığı karşılaşma Twitter'da büyük ilgi gördü.

1.9 MİLYON TWEET ATILDI

Son 16 turunda deplasmandaki ilk maçı 4-0 kaybeden Barcelona'nın 6-1'lik skorla kazandığı rövanş karşılaşması sırasında 1,9 milyon tweet atıldı.,

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Sergi Roberto'nun attığı son golün ardından 1 dakika içerisinde 83 bin 565 tweet atıldı.

İspanyol kulübünün Twitter hesabından maç sonunda atılan, "Maç bitti. Barcelona: 6 - PSG: 1. Tüm zamanların en büyük geri dönüşü. Barça çeyrek finalde. Tarih yazdık." mesaj ise yaklaşık 45 bin kez retweet edildi.