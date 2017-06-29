100 kiloluk Fernandao

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezon çalışmalarına start verdi. İdmanlarda en çok göze çarpan isim fazla kilolarıyla Fernandao oldu.

Ligin ikinci yarısında kolu kırılan ve sezonu erken kapatıp tedavi için ülkesi Brezilya'ya giden golcü futbolcu burada bir hayli kilo aldı.

103 KİLO OLDU

Yapılan ölçümlerde Fernandao'nun 103 kilo çıktığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcu sezon başına kadar en az 10 kilo vermek zorunda.

DAHA ÖNCE DE KAMPA KİLOLU KATILMIŞTI

Fernandao geçtiğimiz sezon da takımın hazırlık kampına 102 kilo olarak katılmış ve taraftarın eleştirine maruz kalmıştı.