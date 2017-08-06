100 metrede dünya şampiyonu Gatlin oldu

Olimpiyat Oyunları'ndan sonra atletizmin en büyük sahnesi olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finali gerçekleşti.

GATLİN 9.92 YAPTI

Akani Simbine, Justin Gatlin, Yohan Blake, Reece Precod, Bingtian Su, Christian Coleman, Usain Bolt ve Jimmy Vicaut'un yarıştığı 100 metre finalinde zafer 9.92'lik derecesiyle Justin Gatlin'in oldu!

BOLT'UN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Finish sonrası göz yaşlarına hakim olamayan Gatlin, Usain Bolt'un önünde eğildi.

Bireysel kulvardaki son yarışına çıkan efsanevi atlet Usain Bolt, 9.95'lik derecesiyle 3. sırada yer aldı. Gümüş madalya Christian Coleman'ın oldu.

Erkekler 100 metrede dünya rekorunu Usain Bolt, 16 Ağustos 2009'da Berlin'de 9.58 ile kırmayı başarmıştı.

2017'deki en iyi 100 metre derecesi 9. 82 ile Christian Coleman'a aitti. Onu 9.90 ile Yohan Blake ve 9.92 ile Akani Simbine takip ediyordu.