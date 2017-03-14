217 dakika 13 saniye süren maç tarihe geçti

Norveç Buz Hokeyi Ligi'nde Storhamar Dragons ile Sparta Warriors arasındaki play-off çerek final serisi maçı 1-1 bitti. Galibi belirlemek için uzatmalara geçildi. Gol ancak 8. uzatmada atıldı. 18.00'de başlayan maç 02.33'te bitti. 217 dakika 13 saniyelik net süreyle dünya rekoru kırıldı.

217 DAKİKA 13 SANİYE SÜRDÜ

Storhamar Dragons ile Sparta Warriors arasındaki play-off çeyrek final serisi beşinci maçında üç devrelik normal süre 1-1 sona erdi. Galibin belirlenmesi uzatmalara kaldı. Ancak ilk 7 uzatmada iki takım da gol atamadı. Storhamar Dragons, Joakim Jensen'in golüyle 2-1 kazandığında saatler 02.33'ü gösteriyordu.

Maçta da net süre 217 dakika 13 saniye geride kalmıştı. Kaleye 95. şutta ikinci golü bulan ev sahibi, seride de 3-2 öne geçti. Sparta Warriors ise isabetli 93 şutta bir gol atabildi.

Bu inanılmaz maç, dünyanın en uzun buz hokeyi karşılaşması olarak tarihe geçti. Bugüne kadar bilinen en uzun buz hokeyi maçı 1936 Stanley Cup finaliydi. Detroit Red Wings, Montreal Maroons'u 6. uzatmada bulduğu golle 1-0 yendiğinde 176 dakika 30 saniye geride kalmıştı.