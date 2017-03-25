Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması

Galatasaray'da sportif başarılara imza atan ve sarı-kırmızılı taraftaraların sevgisini toplayan eski başkanı Ünal Aysal, mali genel kuruluna katıldı.

BU ŞEREFLİ GÖREVİ BİR KEZ YAPTIM

Aysal merak edilen yeniden başkanlık adayı için ''Başarı her şeyden önce güven unsurunu gerektirir. Yönetime ciddi bir güven varsa önce taraftar bunu hissettirir. Galatasaray'a başkan adayı olmayacağım. Bu şerefli görevi bir kez yaptım, başarısız da olduğumu düşünmüyorum.





Programımda yeniden adaylık diye bir şey yok. Bu görevi bir kere yaptım. Bundan sonra genç kadrolara destek olacağım. Galatasaray taraftarını mutlu etmek için her şeyi yapmaya hazırım. Ama bu sadece başkanlık yaparak olmuyor.'' dedi.