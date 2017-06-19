A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa'da 3'te 3 yaptı

İlk iki maç sonunda grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Türkiye, 22 Haziran'da Prag'da çeyrek finale maçına çıkacak. Gruptaki üçüncü maçını da kaybeden Belarus ise sonuncu oldu ve şampiyonaya veda etti.



Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkisiz başladı ve ilk 5 dakikayı Türkiye, 7-5 önde geçti. Işıl Alben'in dış şutlardan isabet bulmasıyla Milli Takım, ilk çeyreği 20-14 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Olcay Çakır Turgut'un skorer oyunuyla etkili olan ay-yıldızlı ekip, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-31. Türkiye, soyunma odasına 47-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Belarus'un Snztsina'yla bulduğu sayılara, Tuğçe Canıtez'le cevap veren Milli Takım, 26. dakika içinde farkı 16'ya yükseltti: 46-62. Çeyreğin sonunda farkı 20'ye (46-66) çıkaran Türkiye, final periyoduna 66-48 üstün girdi.



Final periyodunda hücumda daha etkili olan Belarus, 36. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 67-76. Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, sahadan 88-74 galip ayrıldı.