ABD Laurent Blanc'a talip

Mayıs 2016'da PSG'deki görevine son verildikten sonra takım çalıştırmayan Laurent Blanc'a ABD Milli Takımı'ndan teklif var. 1986'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nda gidemeyince Steve Bruce ile yolları ayıran ABD'de ilk aday Laurent Blanc.

ABD FRANSIZ HOCAYA TEKLİF SUNDU

Deneyimli teknik adama teklif götüren ABD'li yetkilier ilk etapta olumlu yanıt alamasalar da Blanc için ısrarını sürdürüyor. Kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek isteyen Blanc'ın ret cevabına rağmen beklemeyi sürdüren ABD Futbol Federasyonu, uzun soluklu bir proje için Fransız teknik adamla çalışmak istiyor.

U-20 Milli Takım Teknik Direktörü Tab Ramos görev için hazır olduğunu açıklasa da daha deneyimli bir teknik adamı göreve getirmek isteyen ABD'de diğer adaylarında Peter Vermes ve Gerardo Martino olduğu öne sürüldü.