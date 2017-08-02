Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

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Semih Kaya'nın ayağının kırıldığı o an

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Geri pas vermek isterken orta sahadan kendi kalesine gol attı

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Negredo ve Valencia ile prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, golcü futbolcuya imza attırmak için İspanya'ya uçtu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya kampı sonrası Franco ve Milosevic'i gönderme kararı aldı.

TFF'den gelen 4 maçlık teklifi kabul eden Abdullah Avcı, A Milli Takım'ı Başakşehir ile birlikte çalıştıracak.

Türkiye'den iki takımın kendisini istediğini söyleyen Melo, aralarında Galatasaray'ın bulunmadığını söyledi.

Melo: Türkiye'den iki takım beni istiyor

Fikret Orman'ın, Şenol Güneş'i isteyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den 10 milyon lira istediği öğrenildi.

Fikret Orman Demirören'den 10 milyon lira talep etti

Bylock kullandığı için gözaltına alınan Bekir İrtegün savcılığa verdiği ifadede önemli itiraflarda bulundu.

Trabzonspor ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz, Çin ekibi Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı.

Burak Yılmaz Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti

Dursun Özbek, tecrübesine güvendiği ve futbolu teslim etmeyi planladığı Lucescu'yla dün biraraya gelerek projelerini anlattı.

Dünyanın en pahalı transferi gerçekleşmek üzere. Neymar adım adım PSG'ye gidiyor.

Neymar Barcelona'ya veda etti

Beşiktaş yönetiminin Negredo ve kulübü Valencia ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

3 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

4 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

5 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

6 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

7 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

8 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

9 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.