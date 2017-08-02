Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

A Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlamak üzere. Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan Yıldırım Demirören ve ekibinin, Mircea Lucescu hamlesi de karşılık bulmadı.
Rumen hocayla mesafe kat edemeyen TFF Yönetimi, rotasını tekrar Abdullah Avcı'ya çevirdi.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İKNA EDİLDİ
Başakşehir'deki projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için Abdullah Avcı'nın, milli görev alarak mesaisini artırmasına sıcak bakmayan Göksel Gümüşdağ da ikna edildi.
AÇIKLAMA BRUGGE MAÇINDAN SONRA YAPILACAK
Taraflar prensipte el sıkıştı, resmi açıklamanın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Başakşehir-Club Brugge maçı sonrası yapılması bekleniyor.
Avcı, A Milli Takım'ı ve Başakşehir'i aynı anda çalıştıracak.
Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.