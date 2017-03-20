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Abdullah Avcı: Video hakem sistemi olsaydı liderdik

Hakem hatalarından dert yanan Abdullah Avcı, video hakem sistemi olmadığı için lider olamadıklarını söyledi.

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Abdullah Avcı: Video hakem olsaydı liderdik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO HAKEM OLSAYDI LİDER OLABİLİRDİK

Video hakemlik konusuna vurgu yapan Avcı, "Burada sitem de etmek istemiyorum. Bu oyunun doğasında bunlar var. Video hakem olsaydı, bugün lider olabilirdim. Adana maçı da var, verilen gol sonra iptal oldu. Hocalarımız da hata yapmamaya çalışıyor ama doğasında belki değişimler olacak. Dünyanın gittiği yer orası. Sanki bu olacakmış gibi duruyor. İngiltere, Almanya, İtalya'da da bu deneniyor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı. 

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