Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Olympiakos maçına iyi başlayıp bir de gol kaydetmesine rağmen Retsos’a attığı kafa sonrası kırmızı kart gören Vincent Aboubakar, maç sonrası ağlamamak için kendini zor tuttu.

Mücadelenin geri kalan kısmını soyunma odasında takip eden Kamerunlu, daha sonra arkadaşlarından özür diledi.

BANA KÜFÜR ETTİ

Aboubakar, “Bana ağır bir küfür etti, ben de kendimi tutamadım ve o yapmamam gereken hareketi yaptım. Hepiniz beni affedin. Benim yüzümden daha fazla efor sarf ettiniz” dedi.

Büyük bir ihtimalle 2 maç cezaya çarptırılacak olan Aboubakar’ın çeyrek final maçlarında oynayamayacağı için çok üzgün olduğu söyledi.