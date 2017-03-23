Aboubakar ve Cenk'ten Talisca'ya: Burası sirk değil

Beşiktaş'ın forvetleri Aboubakar ve Cenk Tosun, Talisca'yı pas atmadığı için uyardı.

"BURASI SİRK DEĞİL"

Süper Lig ve Avrupa’da hedefe emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş’ta futbolcuların kazanma isteği ve azmi zaman zaman gerilimlerin yaşanmasına da neden olabiliyor.

Quaresma’nın sahada arkadaşlarıyla tartışmalar yaşaması ve zaman zaman teknik direktör Şenol Güneş’e kızması artık normal bir hal alırken, berabere biten Kayseri maçının ardından da soyunma odasında 3 futbolcu arasında sözlü gerilim yaşandığı ortaya çıktı.





Habertürk’ün haberine göre; Anderson Talisca ile Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar arasında geçiyor.

Anderson Talisca’nın Kayseri maçında çok şut çekmesi, gol pası bekleyen Aboubakar ve Cenk Tosun’un canını sıktı.

İki santrfor karşılaşmanın ardından Brezilyalı’nın yanına gidip yüksek sesle şu ifadeleri kullandı: "Bomboş pozisyonda bekliyoruz bize pas atmıyorsun, kaleye vuruyorsun. Hep kendine oynuyorsun. Burası sirk değil, burası Beşiktaş Kulübü, "Biraz da bizi düşün. Pası atacak olan sensin."

TALISCA MESAJI ALDI, ASİST YAPTI

Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar’ın bu tepkisine agresif bir yanıt vermeyerek bir bakıma kavganın büyümesinin de önüne geçen Talisca, arkadaşlarının uyarısını dikkate aldı.





Brezilyalı oyuncu, Kayseri’nin ardından Avrupa Ligi’nde 4-1 kazanılan Olympiakos maçında hem Aboubakar’a hem de Cenk Tosun’a pas vererek her iki oyuncuya da gol attırmayı başardı.

