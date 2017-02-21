Advocaat: 3-4 oyuncu istedik alamadık

Krasnodar maçı öncesi konuşan Hollandalı Advocaat, basın mensuplarından sadece maçla ilgili soru sormalarını isterken, yapamadıkları transferlerden dert yandı.

İşte Advocaat'ın açıklamaları;

'VAN PERSİE HAZIR'

Van Persie yarın maçta bizimle olması açısından büyük şansı var. Kadroda olacak. Fit 9olduğu zaman fark yaratacak bir oyuncu ve şu an fit durumda. Pazar günü İsmail de, van der Wiel de iyi oynadı diye düşünüyorum.

'NEUSTADTER HER TAKIMDA OYNAR'

Roman Neustadter, bizim kadromuzun önemli bir oyuncusu. Onun şanssızlığı, önünde iki mükemmel stoperimiz var. Roman Türkiye'deki her takımda çok rahat oynayabilir.

'HER MAÇ STAT DOLMALI'

Sadece Manchester United maçı değil, Zorya, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını da söylemeliyiz. Biz ne zaman dolu statta oynadıysak bu oyunu sahaya yansıtabilmişiz. Ama biz genelde 10-12 bin kişiye karşı oynuyoruz. Ben dolu statta oynamaya alışığım. Taraftarımız daha önce arkadan nasıl itici güç olabileceğini gösterdi. Bursaspor'la oynadık, tıklım tıklım dolu bir stat önünde oynadık. Ama biz 10-12 bin kişiye karşı oynuyoruz içeride.

'KİMSEYİ ALAMADIK'

Transferde ya kulüpler bizden çok para istedi, ya da biz bazı oyuncuların katkı vermeyeceğini düşündük. Transfer yapmak için oyuncu almak istemedik. Ya da bazı oyuncular gelmek istemedi. Biz de buraya gelmek istemeyen oyuncuyu transfer etmedik. Burada yönetimimiz de elinden gelenin en iyisini yaptı. Ama ya çok para istendi ya da oyuncu buraya gelmek istemedi. Bu yüzden biz de kimseyi alamadık.