Advocaat: Bu adama bu kadar para verilir mi

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti; Dick Advocaat, kötü gidişle ilgili Başkan Aziz Yıldırım’a hem rapor sundu hem de çeşitli eleştiriler yöneltti.

SCOUT EKİBİNİ ELEŞTİRDİ

Advocaat’ın scout (gözlemci) ekibinin son derece başarısız olduğunu söyleyerek, “Başkan, bu ekibi gerçekten değiştirmeniz lazım. Takıma fayda sağlamayacak oyuncular kadroya doldurulmuş. Aynı bölgede, aynı tarz birçok futbolcu var. Scout konusunu sil baştan planlamanız gerekiyor” eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

TEBRİK EDİYORUM

Hollandalı çalıştırıcının, vatandaşı Van der Wiel’e ayrı bir parantez açarak, “Onu kim önerip bu takıma aldırdıysa, kendisini özel olarak tebrik (!) ediyorum. Ona bu kadar parayı nasıl verdiniz? Bu transfer takım için değil ama oyuncu için muhteşem olmuş. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şey yapmadan bu kadar para kazanamaz” dediği, takımın zirveden uzak kalmasıyla ilgili “Keşke beni 1-2 ay öncesinden getirseydiniz. 2-3 nokta transfer ve iyi bir hazırlık dönemi ile Fenerbahçe’yi kesin olarak şampiyonluğa ulaştırırdım” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.