Advocaat isyan etti

Fenerbahçe'de Advocaat’ı uyaracak bir Türk yardımcının olmaması Aatif’ın yuhalanmasına neden olan hatalar yapmasına neden oluyor.



Sonuç itibarıyla başarısızlığın nedenleri konusunda oyuncuların mazeretleri var, yönetim gidişattan rahatsız ve Advocaat vaziyetten memnun değil…Yönetim takımdan umudunu kesmiş gibi. Her şeyin açığa çıkarak, gelecek sene de aynı sorunlar yaşanmasın diye farklı bir strateji izliyor.

FUTBOLCULAR CEPHESİ

VOLKAN DEMİREL'DEN BAŞKA TAKIMDA LİDER YOK

- Futbolcuların birçok mazereti var. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Başarısızlığın sebeplerinde kimse hemfikir değil. Peki nedir mazeretler?

- Advocaat bizi basın toplantılarında kamuoyu önüne attı.

- Takım içerisinde adaletsizlikler var.

- Yönetim yabancıların parasını hemen yatırırken yerlilerinkini geç yatırıyor.

- Yönetimin başarı isteği üzerimizde baskı yaratıyor.

- Samandıra’da sorunlar çözülemiyor.

- Volkan Demirel dışında takımda başka lider yok. Ona sadece biraz Mehmet Topal yardımcı oluyor. Diğerleri hep bireysel takılıyor.

YÖNETiM CEPHESİ

BU KADAR SORUN VARSA, BÜYÜK MAÇLARI NASIL KAZANDINIZ?

- Yönetimse hem futbolcuların eleştirilerine katılmıyor hem de Advocaat’ın oyun sistemiyle bazı oyuncu tercihlerini yanlış buluyor.

- 4-1 kaybedilen Kayserispor maçından sonra bile sözleşmesi uzatılmak istenen Hollandalı için bir çok yönetici şimdi aynı fikirde değil.

İŞTE YÖNETİMİN MAZERETLERİ

- Başkan Aziz Yıldırım, Dirk Advocaat geldikten sonra kaybedilen maçlardan sonra bile soyunma odasına inmedi.

- Tüm oyuncuların paraları zamanında yatırıldı.

- Bu kadar sorun varsa futbolcular büyük maçları nasıl kazandılar?

- Bursaspor maçında penaltı yanlıştı, ama puan kaybı teknik heyetin yanlışlarından kaynaklandı.

- Adanaspor maçında Aatıf, Krasnodar maçında da Emenike tercihi yanlıştı. Bu oyuncular, bu şekilde oynatılarak, kaybediliyor.

ADVOCAAT CEPHESİ

FUTBOLCU ELEŞTİRİYE GELEMİYOR

- Maç sonu değerlendirmeleri Advocaat’ı o günü kurtarsa da takımdaki sorunları çözmüyor. İşte onun takıma dair serzenişleri:

- Türk futbolcuların Hollandalılar gibi bireysel olarak yüksek profesyonelliğe sahip değil.

- Özellikle de Türk futbolcular, çok duygusal davranıyor. Medyayı çok yakından takip ediyor.

- Futbolcular kendilerine yapılan eleştirilerden çok kolay etkileniyorlar...