Beyaz TV Muhabiri Sezgin Gelmez'in "Yönetime yakın bir gazetede futbolcuların Aykut Kocaman'ı istediği yazıldı, bu haber yalanlanmadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna sinirlenen Dick Advocaat, "Eğer büyük bir adamsanız gidin bu soeuyu bütün oyunculara sorun. Otobüse gidersiniz ve hepsine tek tek sorarsınız.

"BİR OYUNCUNUN BAŞKA HOCA İSTEDİĞİNİ HİSSEDERSEM, YARIN GİDERİM"

Eğer bir oyuncunun bile başka hoca gelmesini istediğini hissedersem, yarın giderim. Haberler çıkmış yönetime yakın gazeteymiş... Bir oyuncu bunu söylesin yarın gideceğim. Bunu yaparsanız dürüst adamsınız. Benimle otobüse gelin o zaman sorabilirsiniz. Benim Fenerbahçe parasını almak gibi bir niyetim yok.

"KANALINIZI SEVMİYORUM"

Otobüste futbolcular söylemezlerse o zaman benim maaşımı siz ödeyeceksiniz. Sizi seviyorum ama kanalınızı sevmiyorum. Maaşım çok fazla değil, belki televizyonunuz ödeyebilir." diye konuştu.

Advocaat maç sonu muhabirle tartıştı-VİDEO