Advocaat Van Gaal'i işaret etti

Dick Advocaat, Hollanda basınına verdiği demeçte milli takım teknik direktörlüğü için Louis van Gaal’ın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

HOLLANDA'NIN GÜNDEMİ VAN GAAL

Advocaat, deneyimli teknik adam için, "Tecrübesi ve ağırlığı var. Bu iş küçümsenecek bir iş değil. Herkes de yapamaz" demişti.

Van Gaal, Manchester United’dan ayrıldıktan sonra emekli olduğunu açıklamıştı. Ancak Hollanda Futbol Federasyonu’nun başarılı teknik adamdan randevu talep ettiği öğrenildi.

İlk teklif Van Gaal’e yapılacak. Alternatiflerin ise Guus Hiddink ve Clarence Seedorf olduğu öne sürüldü.