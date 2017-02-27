Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, Avrupa'ya veda eden Dick Advocaat için artık günlerin sayılı olduğu konuşuluyor.

Kredisini bitiren Hollandalı hoca ise yönetimden yana dert yandı.

BEN BÖYLE BİR KULÜP GÖRMEDİM

Tecrübeli teknik direktörün, "Ben hayatımda böyle bir kulüp görmedim. Herkes her şeye müdahil olunuyor. Oyuna, kadroya, antrenmana bile... Kadro dışı bırakıyorum bazı futbolcuları sonra tekrar geliyorlar. Her şeye karışılan bir yapı var burada" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İSTİFA ETMEYECEĞİM

Advocaat'ın şikayet ettiği bu duruma rağmen istifa etmeyi ise düşünmediği bildirildi.

Krasnodar maçının ardından, "Suçlu olarak hoca görülüyorsa karar alması gereken yönetimdir" diyerek topu yönetime adan deneyimli çalıştırıcının hakkında alınacak karara uyacağı ifade edildi.

SADECE KALAN MAAŞI ÖDENECEK

Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık mukavele yapan Advocaat'ın kontratında tazminat maddesi olmadığı biliniyor.

Hollandalı hocanın 1.8 milyon euro ücreti aylık taksitlerle ödeniyor.

Yönetim eğer Advocaat'ı göndermeye karar verirse kalan taksitlerini ödeyip, sözleşmeyi feshedebilecek.