Afrikalı futbolcu önce büyü yaptı sonra golünü attı - İZLE

Ruanda Ulusal Futbol Ligi'nde oynanan bir maç Türkiye'de görmeye çok alışık olmadığımız sahnelere tanık oldu.

JUJU BÜYÜSÜ YAPINCA RAKİP FUTBOLCULAR KOVALADI

Karşılaşmanın 46. dakikasında Rayon Sports takımı futbolcusu Moussa Camara, rakip takım kalesine Batı Afrika'da çok yaygın olan "Juju" büyüsünü yaptı.

Bu hareketinden sonra ise rakip takım futbolcuları tarafından kovalandı. Hakem de sarı kart gösterdi.

Afrikalı futbolcu büyü yaptı golü attı - İZLE

BÜYÜDEN SONRA GOLÜ ATTI

Rakip kaleye büyü yapan Camara, 53. dakikada da golünü atınca ortaya ilginç bir görüntü ortaya çıkmış oldu.