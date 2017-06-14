AIBA'dan olimpiyatlar için tarihi karar

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Boks Birliğinin (AIBA) olimpiyatlarda kadın boksörlerin kategorilerini 3'ten 5'e çıkarma, erkeklerde ise 10 sıkletin 8'e düşürülmesi yönünde karar aldığını söyledi.

Başkan Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda daha önce kadınların 51, 60 ve 75 kilolar olmak üzere 3 sıklette mücadele ettiğini hatırlattı. AIBA'nın eklenen iki sıkletin hangilerinin olacağı yönünde bir karar alınmadığını anlatan Gözgeç, "Erkeklerde çıkarılacak iki sıklet de kesinleşmedi. Tüm bu değişiklikler önümüzdeki ay Rusya'da yapılacak ve benim de katılacağım AIBA İcra Kurulu Toplantısı'nda nihai halini alacak." dedi.

KIZLARIMIZ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Eyüp Gözgeç, Türkiye’nin olimpiyat tarihinde kadın boksunda daha önce hiç madalya almadığını dile getirdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları planlamasına şimdiden başladıklarını vurgulayan Gözgeç, "2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlar için kızlarımız gümbür gümbür geliyor. İnşallah ülkemize bir ilki yaşatacak ve kadınlarda Tokyo'dan madalyayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu olarak AIBA'nın aldığı yeni kararı çok olumlu karşıladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok genç ve başarılı kadın sporcularımız var. Olimpiyatlarda kadınlarda 3 sıklet bize göre de sayı olarak azdı. Kadınlar kategorisindeki sayının 5'e çıkarılması, gelecek adına bizlere fazlasıyla ümit verdi. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız kızlarımız, artık olimpiyatlarda daha fazla sayıda ringe çıkabilecek. Bu da madalya şansımızın arttığı anlamına geliyor."