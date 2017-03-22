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Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i yendi

THY Avrupa Ligi 27. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda mağlup etti.

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Ligde 15. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, son 7 maçta 6. kez kazanmayı başardı.

Öte yandan, karşılaşmanın devre arasında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlenirken, Anadolu Efes'in davetlisi olarak Litvanya'ya giden Down Sendromu Derneği üyesi Şule İnan ve Robert Cem Osborn da etkinlikte yer aldı.

Zalgiris: 68 - Anadolu Efes: 76

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ioannis Fofis (Yunanistan), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Lekavicius 11, Westermann 8, Motum 5, Ulanovas 10, Kavaliauskas 6, Pangos 3, Seibutis 1, Jankunas 9, Javtokas 2, Milaknis 9, Lima 4

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Granger 25, Cedi Osman 4, Dunston 10, Brown 13, Thomas 2, Honeycutt 5, Heurtel, Paul 12, Kirk

1. Periyot: 22-17

Devre: 44-41

3. Periyot: 50-57

5 Faulle Çıkan: 39.35 Milaknis (Zalgiris)

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