Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçit yok

Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi Eurosport Türkiye 15 saat önce 1 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Doğuş, Thompson ve Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 10-9 önde geçti. İki tarafın da iyi savunma yaptığı kalan bölümde Saloukas ve Melih Mahmutoğlu ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 19-18 üstün kapattı.

ANADOLU EFES DEVREYE ÖNDE GİTTİ

Mücadelenin ikinci çeyreğine Doğuş Balbay, Ledo ve Dunston'ın sayılarıyla iyi başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada 27-24 üstünlüğü eline geçirdi. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği periyodun kalan bölümünde ev sahibi ekip, kaptan Doğuş Balbay'ın son saniyelerde üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle soyunma odasına 45-40 önde gitti.

EFES, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Maçın ikinci yarısına Ledo, McCollum ve Dunston'ın isabetleriyle oldukça iyi başlayan lacivert- beyazlılar, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-42. McCollum ile etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, Motum'un son saniyede bulduğu basketle son çeyreğe 67-56 üstün girdi.

Final periyoduna Simon'un üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Anadolu Efes, 34. dakikada 73-64 üstünlüğünü devam ettirdi. Ancak Wanameker, Vesely ve Melli'nin sayılarıyla rakibini yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 38. dakikada farkı bir sayıya (76-75) indirdi. Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Dunston ve McCollum ile basketler üreten Anadolu Efes, salondan 84-80 galip ayrıldı.