Ancelotti: İstanbul'da o gece ne oldu hala anlamıyorum

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2005 yılında Milan'ı çalıştırırken İstanbul'da Liverpool'a kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali hakkında beIN SPORTS'a konuştu.

Özel röportaj veren Ancelotti, 3-0 öne geçmelerine rağmen seri penaltı atışlarıyla kaybettikleri finalle ilgili, "İstanbul'da o gece ne oldu; hala anlamıyorum" dedi.

İşte Ancelotti'nin açıklamaları.

"EN İYİ FİNAL İSTANBUL'DAYDI"

"Teknik direktörlük kariyerimde 4 final var ve teknik açıdan bunlardan en iyisi İstanbul'daydı. 6 dakikada 3 gol yedik. Barcelona maçında PSG'nin yaşadığı gibi. Futbolda her zaman açıklanamaz şeyler olacaktır. İstanbul'da o akşam ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğim şey 6 dakikada 3 gol yedik. İstanbul'da en iyi 5 penaltıcımızı seçtik ki bu çok zordu. Nesta ve Kaladze gibi defans oyuncularımızı da dahil etmek zorunda kaldı çünkü Inzaghi gibi bir forvet bulamadım. Böylece İstanbul'da ne iyi 5 penaltıcımızı kullandık ama şans bizim yanımızda değildi. Pirlo ve Shevchenko atamadı"

"MİLAN TARAFTARIYIM"

"Milan'daki atmosfer harikaydı ve Galliani ile hala çok iyi bir ilişkimiz var. Hala bir Milan taraftarıyım ve o şehir bana çok güzel anılar verdi. Milan'da hem oyuncu hem de antrenör olarak harika bir deneyim yaşadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızdan emin değildim ama onun varlığının ihtimallerimizi yükselteceğini düşündüm. Berlusconi'ye kupayı garantilemek için Nesta'ya ihtiyacımız olduğunu söyledim. Çok net ve basitti."