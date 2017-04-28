Antalyaspor Eto'o'nun alternatifi buldu

Rıza Çalımbay'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Anlatyaspor, Asamoah Gyan için girişimlere başladı.

Edinilen bilgiye göre Shangai Shipg’de forma giyen Asamoah Gyan’la Akdeniz ekibi arasında söz kesildi.

ISRARLA İSTENİYOR

Çin’den ayrılacak olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmede tarafların el sıkıştığı bildirildi.

Eto’o’ya iyi bir alternatif kazandırmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar’ın bu yüzden Gyan için devreye girdiği öğrenilirken oyuncunun maliyetinin de 1 milyon Euro’yu aşmayacağı ifade edildi.

Çalımbay, orta saha için de Kasımpaşa’da kontratı sona erecek olan Andre Castro için yönetime rapor sundu.