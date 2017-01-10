Anthony Davis 3 çeyrekte 40 sayı attı

1 Aatıf'ın neden Trabzonspor'a gitmediği belli oldu Aatıf Chahechouhe'nun Sivasspor'da oynadığı dönemde bordo-mavili taraftarlardan tepki gördüğü için Trabzon'a gitmek istemediği ortaya çıktı.

2 Kardan Sow çılgınlığı Fenerbahçeli taraftarlar, attığı röveşata golleriyle ün yapan Moussa Sow'un kardan adamını yaptılar.

3 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert Çin göndermesi Fatih Altaylı bugünkü yazısında; "Çinliler, Dursun Özbek'i transfer edecek kadar salak değil" dedi.

4 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

5 Galatasaray'dan Vida atağı Stoper arayışlarını sürdüren G.Saray yönetimi, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Vida’yı transfer etmek için girişimlere başladı.

6 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

7 FIFA yılın en iyilerini açıkladı İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA yılın on biri açıklandı.

8 Ersan Gülüm Beşiktaş yolunda Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Ersan Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başladı.

9 İtalyan futbolcunun çalımı rakibini düşürdü - İZLE İtalyan futbolcu Riccardo Orsolini'nin, Seria B'de oynanan bir karşılaşmada yaptığı hareket rakibinin başını döndürdü.