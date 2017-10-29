Anthony Joshua Takam'ı hakem kararıyla yendi

Cardiff’te gerçekleşen ağır sıklet unvan maçında İngiliz şampiyon Anthony Joshua ve Kamerun asıllı Fransız rakibi Carlos Takam ringe çıktı.

Maçın ilk raundu ortada geçerken, ikinci rauntta Carlos Takam'ın performansı göz doldurdu. Sağ kaşında bir açılma olan Takam görmekte zorlanmasına ve sık sık hakem kontrolüne tabi tutulmasına karşın hareketli oyunu, eskivleri ve isabetli kontralarıyla İngiliz şampiyonu dönem dönem oldukça zorladı.

Joshua Takam'ı hakem kararıyla yendi - İZLE

HAKEM KARARI TEPKİLERE NEDEN OLDU

10. raunda gelindiğinde Joshua’nın 2 kroşe üzerine Galli hakem Phil Edwards sebebi anlaşılamayan ve oldukça şüpheli bir şekilde araya girerek maçı bitirdi Joshua nakavtla kazandı.

Takam hakemin kararını şaşkınlıkla karşılarken, boks severler de hakemin kararına anlam veremedi.

Hakemin bu kararı Principality Stadyumu'nu dolduran 80 bin seyirci tarafından da yoğun protestolara neden olurken, Joshua maç sonunda hakem kararlarının kendi elinde olmadığını ifade etti.

Carlos Takam ise Joshua’ya ve hayranlarına saygı duyduğunu, ama rövanş istediğini, bunu hak ettiğini iddia etti.