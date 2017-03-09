Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

Barcelona, Fransa'da 4-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG'yi 6-1 yenip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Katalan ekibinin tarih yazdığı karşılaşmanın 65. dakikasında Andres Iniesta'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Turan, maçın ardından kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

'OL DER, OLUR'

Maçın ardından soyunma odasından bir sevinç fotoğrafı paylaşan Arda Turan, Twitter hesabında önce "Henüz hiçbir şey bitmedi" mesajını yayınladı.

Milli futbolcu sonra da yine Twitter hesabından "Sen 'futbol takımı' dersin, biz 'Barça' deriz. Sen 'mucize' dersin, biz 'normal' deriz" şeklinde paylaşımda bulundu.

Arda Turan ardından da kişisel Instagram hesabından Kuran-ı Kerim'deki Yasin Suresi'nden alıntı yaparak "Ol der, olur" anlamına gelen "Kün Feyekün" mesajını paylaştı.