Arda Turan: Hiçbir tuzağa düşmeden 2024'ü almalıyız

Türkiye'nin ciddi gelişmeler yaşadığını söyleyen Arda Turan, "Artık sıranın bize geldiğini düşünüyorum. Hiçbir oyuna gelmeden, tuzağa düşmeden 2024'ü mutlaka almalıyız. Bu kadar genç nüfus, bu kadar iyi tesislerle başarılı olmaması mümkün değil" dedi.

SÜPER LİG'İ DEĞERLENDİRDİ

Süper Lig'in gelişimiyle ilgili konuşan Arda Turan, "Sayın federasyon başkanımız futbol zirvesinde çok güzel söyledi. "Türkiye'deki kötü seyirciyi temizledik" dedi. Kaliteli seyirci artışı var. Ligimiz ekonomik olarak her geçen gün yukarı gidiyor. Yavaş yavaş Avrupa'da da başarı geliyor. Hem saha içi, hem saha dışı başarıyı da sağlıyoruz. Bunun asıl sebeplerinden bir tanesi olarak birlik ve beraberliğin geldiğini düşünüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı sayın Göksel Gümüşdağ bu konuda çok güzel adımlar atıyor. Hem böyle olunca hem de federasyon koyduğu kuralları uygulayınca, ligimizde sıkıntılı dönemler yaşasa da ilerisi için umut veriyor. Gelişim de ortada. Hem federasyon başkanımıza hem Kulüpler Birliği'ni hem de milli takımlarda görev yapan herkesi, buna katkı sağlayan kulüp başkanları, teknik direktörleri herkesi tebrik ediyorum." dedi.

ARTIK SIRA BİZDE

Türkiye'nin futbol dünyasındaki yeriyle ilgili umutlu konuşan Arda Turan şu ifadeleri kullandı, "Artık en üst seviyenin altında, o ülkelere yaklaşan bir Türkiye görüyorum. 2024'ü de alabilirsek bizim için çok iyi olacak. En büyük adayız ve almamamız için neden yok. Rakibimiz Almanya. Almanya, daha önce hem Avrupa hem de Dünya şampiyonasını düzenlemiş bir ülke. O yüzden artık sıranın bize geldiğini düşünüyorum. Bizde 596'ya yakın irili ufaklı organizasyon düzenledik. Biz hazırız. Bugün olimpiyatları, Avrupa ve Dünya şampiyonalarını organize eden ülkelerin hem ekonomik hem de başka açıdan sırkıntılarını görüyoruz. Biz her konuda, ekonomik ve görsel açıdan iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bence hiçbir oyuna gelmeden, hiçbir tuzağa düşmeden 2024'ü mutlaka almalıyız. Gelişiyoruz, iyi yönde devam ediyoruz. Sabıra ihtiyacımız var. Umarım ülkenin 20-30-50 yılın ülkesi çok daha iyi olacak. Bu kadar genç nüfusun bu kadar iyi tesislerle bu kadar iyi eğitimle başarılı olmaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.