Ataman: Ayrılık kararını 3-5 çapulcu veremez

Ergin Ataman, maçın sonunda kendisini istifaya davet eden gruba Galatasaray taraftarı diyemeyeceğini ve ayrılık kararını 3-5 çapulcunun değil yönetim kurulunun verebileceğini dile getirdi.

"BUNLARA TARAFTAR DİYEMEYECEĞİM"

Grubun, maçı kaybedeceklerini anladığında kendisini istifaya davet ettiğini belirten Ataman, "Ben bunlara taraftar diyemeyeceğim. Tepki göstermeleri tabii ki provokatörlerin en doğal hakkıdır. Galatasaray bir grubun kulübü değil, 20-25 milyon gerçek taraftarı olan, takım kazandığı zaman onu coşkuyla kutlayan, kaybettiği zaman ise eve gidip ağlayanların takımıdır. Ben en azından gençliğimde öyleydim ama bu grup belli ki Galatasaray'ı ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"GÜN GELECEK GİDECEĞİM"

Ataman, ekranları başında milyonlarca taraftarın Galatasaray sevgisiyle yanıp tutuştuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gün gelecek gideceğim. Galatasaray'da 10-15 yıl kalmayacağım. Bunun kararını 3-4 çapulcu değil, Galatasaray yönetim kurulu verecek. Bu benim beşinci yılım. Beş yıl daha Galatasaray'da yine çok daha büyük hedeflere ulaşmak için kalacağım. Üç beş tane çapulcunun lafına hiçbir şekilde itibar etmiyorum. Yönetimimiz de etmiyor. Biz dimdik ayaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz."