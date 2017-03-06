Atlanta Hawks son saniyede yenildi

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Philips Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'a son saniye basketiyle 97-96 yenildi.
GEORGE MAÇIN EN SKORERİ OLDU
Doğu Konferansı'nda 6. sırada yer alan Pacers'ta Paul George 34 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk takıma son saniyede galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Glenn Robinson da 11 sayı buldu.
Ev sahibi Hawks'ta Tim Hardaway Jr 24, Paul Millsap 23 sayı kaydetti. Doğu Konferansı 5'incisi Hawks'ta 20 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.