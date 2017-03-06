Atlanta Hawks son saniyede yenildi

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Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

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F.Bahçe'nin Osmanlı'yı 1-0 yendiği maçta Osmanlısporlu futbolcuların golde Mehmet Topal'ın topu elle aldığı yönünde yoğun itirazları oldu.

Mehmet Topal, Osmanlıspor maçı sonrası kameraların olmadığı bölgede basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Lens, kendisine başsağlığı mesajları yollayan Beşiktaş taraftarına teşekkür etti.

Tudor: Sneijder bu göbekle koşamaz

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa lehine penaltı veren hakem Mete Kalkavan'ı sert bir dille eleştirdi.

Karabükspor maçı sonrası sakat olmasına rağmen kolbastı oynayan Olcay Şahan'ın durumunun daha da kötüleştiği ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi, oyundan her alındığında Şenol Güneş'e karşı tavır alan Quaresma'ya para cezası verdi.

Quaresma'nın cezası belli oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz ile görüştüğü, iki futbolcuyu da ikna ettiği öğrenildi.

Dursun Özbek döneminde transfer edilen futbolcuların birçoğundan hiç verim alınamaması Galatasaraylı taraftarları bir hayli kızdırdı...

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim Dick Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aldığı kararların tam tersini uyguladığını söyledi.

3 Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası ıslıklanan Selçuk İnan da dahil olmak üzere 5 isimle yolları ayırma kararı aldı.

4 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

5 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

6 Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto Deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, oyuncuları İstanbul'da protestoyla karşıladı.

8 Eski Aslan yine olay çıkardı Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği ancak hiç oynatamadığı Grosskreutz, olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

9 Volkan Demirel'in halefi bulundu Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in yerine kalenin Harun Tekin'e emanet edileceği öğrenildi.