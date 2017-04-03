Atletizm dünyası siber saldırı altında

Son dönemde sızdırılan belgelerle birçok doping skandalıyla karşı karşıya kalan atletizm dünyası, yeni bir siber saldırıya maruz kaldı. Rusya'daki bilgisayar korsanları tarafından oluşturulan Fancy Bears adındaki hacker grubunun, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin gizli belgelerine ulaştığı tahmin ediliyor.

SPORCULARDAN ÖZÜR DİLENDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan IAAF Başkanı Sebastian Coe, kurum olarak siber saldırıya maruz kaldıklarını doğrularken, yaşanan güvenlik zafiyetinden ötürü sporculardan özür diledi.

IAAF olarak önceliklerinin, sporculara ait gizli belgeleri korumak olduğunu belirten Coe, "Atletler kişisel bilgilerinin gizli ve güvenli bir yerde kalacaklarına inandıkları için bunları bizimle paylaşıyor. Bunu başaramadığımız için herkesten özür dilerim. IAAF olarak bu durumu düzeltmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL ŞÜPHELİ RUS HACKER GRUBU

Coe açıklamasında saldırının kim tarafından düzenlendiğine dair bir bilgi vermezken, en muhtemel şüpheli olarak Rus hacker grubu Fancy Bears gösteriliyor.

Geçtiğimiz yıl Dünya Anti-Doping Ajansı'na (WADA) ait gizli belgeleri ele geçiren ve kamuoyuyla paylaşan grubun, tedavi amacıyla istisnai olarak yasaklı madde kullanmasına izin verilen sporcuları ortaya çıkaracak IAAF belgelerini de ele geçirdiği tahmin ediliyor.