Avcı'dan Visca yorumu: Yönetim en iyi kararı verecektir

Lig Radyo'ya açıklamalar yapan başarılı teknik direktör, Edin Visca'nın çok değerli bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

KULÜBÜN MENFAATİ ÖNEMLİ

"Haberleri ben de okuyorum. Yönetimimiz kuşkusuz en iyi kararı verecektir. Ben teknik direktör olarak böyle bir olasılığa hazırlıklıyım. Yedeklemelerim var. Burada önemli olan kulübün menfaatidir."

Bosna-Hersekli futbolcu, geçen günlerde yaptığı açıklamada ayrılığın sinyallerini vermişti. Visca, "Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etmiş ve Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum.

Bazı isteklerim var ancak şimdilik bu sır olarak kalsın. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem" diye konuşmuştu.