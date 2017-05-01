Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rakiplerimiz

Novi Sad'da düzenlenecek organizasyonda, yarın gerçekleştirilecek erkekler serbest stil 57 ve 86, kadınlar 48 ve 63 kilo müsabakalarının kuraları çekildi.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Selim Yaşar, erkekler serbest stil 86 kilo ilk maçında Makedonyalı güreşçi Boban Savev'le karşılaşacak.
Türkiye'yi serbest stil 57 kiloda temsil edecek 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, Ermeni Garik Barseghyan ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
KADINLAR
Kadınlarda ise 48 kiloda mindere çıkacak Evin Demirhan'ın, elemelerdeki rakibi Fransız Julie Martine Sabatie oldu.
Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Hafize Şahin de 63 kiloda Bulgaristan'dan Taybe Mustafa Yusein'i geçerek çeyrek finale kalmaya çalışacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın TSİ 11.00'de eleme müsabakalarıyla başlayacak.