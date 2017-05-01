Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rakiplerimiz

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Ağır sıklet boksörleri Joshua ve Klitschko'nun nakavtları

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Aziz Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim

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Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

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Anthony Joshua Wladimir Klitschko'yu nakavt etti

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1 Galatasaray Bursaspor'a 5 attı Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 5-0 yenerek Avrupa'ya katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

2 Ömer Şişmanoğlu'nun babasından şampiyonluk duası - İZLE Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun babası, siyah-beyazlı takımın dualarla şampiyon olacağının söyledi.

3 Quaresma ile Atiba yine tartıştı Dün oynanan Başakşehir maçında peş peşe yenilen gollerden sonra Portekizli oyuncu Quaresma, Atiba'yı azarladı.

4 Önder Özen: Mourinho F.Bahçe'ye gelmek istiyor Önder Özen, M.United menajeri Jose Mourinho ile görüştüğünü, Portekizli hocanın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi.

5 Galatasaray'dan Lens atağı Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin en güçlü silahını elinden almak için çalışmalara başladı.

6 Atiba Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Başakşehir maçında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan'a bırakan Atiba'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

7 Elazığsporlu taraftar stada silahla girdi Denizlispor ile Elazığspor arasında oynanan maçta kameralar tribünleri gösterirken bir taraftarın belinde silah olduğu görüldü.

8 Emre Belözoğlu'ndan Metin Tekin'e gönderme Emre Belözoğlu, 3-1 kazandıkları maçtan önce Beşiktaş'ın rahat yeneceğini iddia eden Metin Tekin'e karşılaşma sonrası gönderme yaptı.

9 Advocaat: Sneijder F.Bahçe'ye geldiğim için kızmıştır Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile ilgili gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.