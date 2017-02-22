Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Schalke turladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarında Manchester United deplasmanda Saint-Etienne'yi 1-0 yendi, Schalke 04 ise konuk ettiği PAOK ile 1-1 berabere kaldı.
İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda Fransa temsilcisi Saint-Etienne ile karşılaştı.
Manchester ekibi, 17. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı da 3-0 kazanan Manchester United, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Öte yandan, eski UEFA Başkanı Michel Platini de maçı tribünde izleyenler arasında yer aldı.
SCHALKE DE SON 16'DA
Gecenin diğer karşılaşmasında Alman ekibi Schalke 04, Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Alman ekibi, 23. dakikada Alessandro Schöph'ün golüyle 1-0 öne geçti. PAOK, 25. dakikada Matija Nastasic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İki takım da kalan sürede gol bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Schalke 04, bu sonuçla son 16 turuna kaldı.