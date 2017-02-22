Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Schalke turladı

Advocaat: Bana göre herkes suçlu

Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile evinde 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

Avrupa kariyerini G.Saray'da noktalamak istediğini söyleyen Muslera, daha sonra ise ülkesine dönüp Montevide'de jubile yapacağını belirtti.

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Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.