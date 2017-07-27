Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde yarışan milli sporculardan Anıl Berkan Kılıçsallayan gümüş, Hamza Alaca ve Ünal Karabacak ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda 3. gün müsabakaları tamamlandı.
Erkekler serbest stil 46, 58, 63, 76 ve 100 kiloda finaller, kadınlarda ise 38, 43, 49, 56, 65 kiloda eleme, çeyrek final ve yarı finaller yapıldı.
Milli güreşçi Anıl Berkan Kılıçsallayan, Rus Ismail-Bek Nirov’a yenilerek erkekler 100 kiloda Avrupa 2'ncisi oldu.
Üçüncülük maçına çıkan sporculardan Hamza Alaca, Fransız Adam Visrailovitch Biboulatov’u yenerek 54 kilo, Ünal Karabacak da Estonyalı Nikita Tsehhonin’i mağlup ederek 76 kiloda bronz madalya aldı.
Müsabakalar sonucu toplam 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanan Türkiye Yıldız Serbest Güreş Milli Takımı, Rusya ve Azerbaycan'ın arkasında Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.