Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha

Hasan Çetinkaya Ben Arfa için Paris'e uçtu

Fikret Orman: Beşiktaş'ı taraftar değil biz yönetiyoruz

Osmanlıspor'un yıldız futbolcusu Badou Ndiaye, Galatasaray gitmek istediğini, bunun kariyeri için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

A Milli Takım'la yollarını ayıran Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceği iddiaları hisselerin yükselmesine neden oldu.

Arda Turan, Instagram'da bir takipçisinin paylaştığı Neşet Ertaş sözünü beğenerek Fatih Terim'e gönderme yaptı.

Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Herkes ettiğini bulur

Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kalarak tur için avantajlı dönüyor.

A Milli Takım ile yollarını ayıran Fatih Terim, TFF'den kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.

1 Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

2 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

3 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

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5 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

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