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Avrupa'da Yunan takımlarına karşı üstünlük sağladık

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz sık sık Yunan ekipleriyle karşı karşıya gelirken, yüzümüzü güldüren sonuçlara imza attılar.

Avrupa'da Yunan takımlarına karşı üstünlük sağladık
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Fenerbahçe'nin Euroleague finalinde Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa şampiyonu olmasıyla müthiş bir sezon sona erdi.

YUNAN EKİPLERİNİN KABUSU OLDUK

Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği Euroleague'de temsilcilerimiz Yunan ekiplerine karşı oynadıkları maçlarda üstünlük sağladılar.

Basketbolda Fenerbahçe'nin finalde yenerek kupayı elinden aldığı Olympiakos'u futbolda da temsilcimiz Beşiktaş Avrupa'dan eledi. Siyah-beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Olympiakos'u 1-1 ve 4-1'lik skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. 

BEŞİKTAŞ DA 2'DE 2 YAPTI

Öte yandan bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan, Yunan ekibi AEK Athens'e karşı oynadığı maçları 78-88 ve 82-62'lik skorlarla kazanarak 2'de 2 yaptı.

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