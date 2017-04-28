Avrupa'ya gidemezse tazminatsız kovulabilir

Fenerbahçe yenilgisiyle koltuğu sallanmaya başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor için ligde kalan 6 hafta çok önemli.

AVRUPA'YA GİDEMEZSE TAZMİNAT YOK

Galatasaray, ligi ilk 4 sırada tamamlarsa, Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edecek. Trabzonspor'un şu an sadece iki puan önünde olan sarı-kırmızılılar, ilk 4 dışında kalırsa durum kritik.

Galatasaray'ın ligi 5. bitirmesi durumunda Avrupa bileti için Türkiye Kupası'nı Başakşehir ya da F.Bahçe'nin alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün Tudor'la imzaladığı sözleşmeye özel madde koyduğu ortaya çıktı.

400 BİN EURO'LUK MADDE

Eğer Galatasaray, Avrupa Kupaları'na gidemezse, yönetim herhangi bir tazminat ödemeden Tudor'un sözleşmesini feshetme hakkına sahip. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa vizesi almasına rağmen Tudor'la yollarını ayırmak isterse Hırvat teknik adama 400 bin Euro tazminat ödemek zorunda. Ligin son 6 haftası Galatasaray kadar, Tudor'un da geleceğinde belirleyici olacak.