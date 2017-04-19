Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı - İZLE

Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada; Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maç sırasında Bayern Münihli Neuer'in sakatlandığı bildirildi.

ÜÇÜNCÜ GOLDE SAKATLANDI

Açıklamada, uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun üçüncü golü sırasında sakatlanan Neuer'ın maç sonrasında yapılan ilk kontrollerinde sol ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Neuer, Real Madrid'in üçüncü golünde Marcelo'nun Ronaldo'ya pası attığı anda bir hamle yaptı ancak ters basarak sakatlandı.

İşte o an:

SEZONU KAPATTI

Alman milli kalecinin Münih'e dönmesinin ardından detaylı kontrollerden geçeceği ve uygun tedavi sürecinin bu aşamadan sonra belirleneceği de ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, 31 yaşındaki Neuer'in büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.