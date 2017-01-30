Ayite Yeni Malatyaspor'la anlaştı

Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesi için aradığı ismi Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor’da buldu.
HÜCUM OYNAYAN 4 OYUNCU OLDU
Oyuncunun Aytemiz Alanyaspor’dan alacağı bulunduğu için transferin uzadığı öğrenilirken, Ayite’nin çarşamba günü Antalya’da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi.
Ayite transferini çok istediği bilinen Teknik Direktör İrfan Buz'un, Togolu oyuncunun da takıma dahil edilmesiyle hücum bölgesindeki futbolcu sayısı 4 oldu.